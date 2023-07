VIDEO. «Eso no es ser mamá»: Denuncian como una madre le quemó las manos a su hija ‘para que aprenda’

in

En redes sociales se hizo viral un indignante y doloroso video, de hechos sucedidos en Arauca, donde se ve una pequeña de cinco años llorando desconsoladamente, mientras es defendida por una mujer y una menor, de su madre, quien como castigo, decidió quemarle las manos.

Como podrán ver en el video, la menor violentada por su propia madre se encuentra sentada en una silla de plástico, mientras tiene en sus manos dos rodajas de tomates, con los que vecinas intentaban calmarle el dolor.

Segundos después llega la madre y quien es su agresora, y la señora que defiende a la niña, le dice: «Cómo le va a quemar las manos a la niña, eso no es una mamá, eso es injusto. Es su hija señora; es su hija, no soy su mamá, pero es su hija y a la niña no se le queman las manos, por favor»

Justificando lo hecho como un castigo porque aparentemente la niña había robado, le responde «Sí, es mi hija, pero mi hija no va ir a robar en otras partes. Yo a ella le dije ya tres veces, no lo haga y por qué tiene que robar plata de otro lado».

Ante esto, la señora quien es la vecina, responde que la menor habría tomado dinero o comida, porque tiene hambre y le explica que ella también es mamá y esa no es la manera de castigar a un hijo y más a una bebé.

[Imágenes Sensibles] A esta mujer hay que judicializarla y restablecer los DD de la menor. @ICBFColombia por favor identificar a esta salvaje. Sr @petrogustavo la niñez hay que protegerla. Perdió la cabeza.



El video que por fortuna logró hacerse muy viral en las redes sociales, llegó hasta los ojos del ICBF, quienes no se tardaron en tomar medidas y explicaron el proceso que se llevó a cabo con la menor.

«Bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quedó niña de cinco años víctima de violencia presuntamente por parte de su madre, en hechos que son materia de investigación por las autoridades correspondientes en el municipio de Arauquita.

Un equipo de defensoría de familia del ICBF en compañía de la Policía de Infancia y Adolescencia se desplazó hasta el sector donde residían en Arauquita, para rescatar a la niña quien sufrió quemaduras en sus manos, producto de un fuerte castigo por parte de su progenitora.

La niña fue trasladada al hospital donde recibe toda la atención médica para recuperarse de las quemaduras de segundo grado en las palmas de sus manos. Una vez sea dada de alta, será ubicada en modalidad de hogar sustituto como medida de restablecimiento de derechos.

El ICBF hace un llamado a la sociedad y las familias para que sean el entorno protector de los niños, niñas y adolescentes e invita a la ciudadanía a reportar cualquier caso de violencia hacia niños, niñas o adolescentes a la línea 141 del ICBF.»

