Denuncian que lincharon a una mujer trans en Boyacá

Era el día internacional del Orgullo LGBTIQ+, cuando una mujer trans fue golpeada salvajemente por varios hombres mientras estaba tendida en el piso casi que en un estado de inconciencia.

Así lo denunció y evidenció la Fundación Gaat (Grupo de Acción y Apoyo Trans), en redes sociales, quienes compartieron un video del momento de la agresión.

El hecho se habría registrado en el suroccidente de Tunja, Boyacá, y ha causado conmoción entre la población LGBTIQ+, e incluso dieron a conocer que además hubo negligencia médica.

La mujer trans habría sido acusada de robo

No obstante, el periódico El Tiempo reveló que a la Policía llegó la versión que el ataque se habría originado luego que la mujer trans fuese acusado de robar a un taxista y este hecho habría generado la rabia y descontrol entre los otros conductores que reaccionaron atacándola a golpes.

Por su parte, los activistas aseguran que ninguna acción violenta se justifica y exigieron a las autoridades investigar el caso, «que este hecho no quede no quede en la impunidad, y se haga justicia a nuestra hermana y se condene a sus asesinos y así mismo se investigue la omisión y negligencia de la Policía, los entes de salud y se tomen medidas y sanciones a que haya lugar».



De acuerdo con versiones del caso, fueron alrededor de 30 hombres los que atacaron con golpes, armas cortopunzantes y palos a esta mujer trans que sería de nacionalidad venezolana. Su cuerpo con traumas en el rostro y profundas heridas en varios órganos no resistió, ella murió en las últimas horas.

El mismo colectivo indicó que van 23 personas trans asesinadas en lo que va del año 2021.

🚨🚨 Denuncia pública 🚨🚨 Denunciamos amenazas de las que han venido recibiendo trabajadoras sexuales y mujeres trans de Tunja por parte de taxistas después de que fuese asesinada una mujer trans trabajadora sexual en esta ciudad ¡No somos peligrosas, estamos en peligro! 🔥🔊 pic.twitter.com/YyYyGSqKyZ — Red LGBTI De Boyacá (@RedLGBTIdeBoy) June 30, 2021

