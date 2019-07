Del 8 al 14 de julio se podrán inscribir las cédulas en los puestos de votación

Minuto30.com .- La Registraduría del Estado Civil informa a través de su página web que del 8 al 14 de julio se podrán inscribir “cerca a su casa” las cédulas para las votaciones del 27 de octubre. Sin embargo las inscripciones no terminan aún; irán hasta el 27 de agosto

Según el ente estatal, 10.737 puestos de votación en todo el país serán habilitados durante los 7 días para facilitar la inscripción de cédulas para la gente que haya tenido un cambio de residencioa, o para los jóvenes que no recuerdan si ya inscribieron la cédula en inmediaciones de su hogar.

Todos los días entre las 10:00 a.m. y las 6:00 p.m. sde podrá adelantar este trámte que ayudará a que los colombianos residentes en el pasi puedan ejercer su derecho al voto, en un lugar cercano al de su actual sitio de vivienda.

Para inscribir la cédula los colombianos deberán acercarse al puesto de votación más cercano con su cédula de ciudadanía. Los extranjeros residentes en Colombia, mayores de 18 años, con 5 años o más de residencia el país, lo pueden hacer presentando su cédula de extranjería de residente, documento que debe estar vigente.

Tenga en cuenta que el 14 de julio no se acaban las inscripciones de cédulas, las cuales se podrán hacer hasta el 27 de agosto de manera habitual, en las sedes de la Registraduría, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.; en tanto que en los centros comerciales de las principales ciudades del país la atención será de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.