Deiry Paola Vargas la Tiktoker de mayor reproducciones en Colombia

Deiry Paola Vargas es el nombre que ahora está en boca de los que llevan el registro de visualizaciones de TikTok en el país.

La música y la actuación ha hecho de la Tiktoker Deiry Paola Vargas una celebridad en TikTok, la red que muchos colombianos e internautas han logrado capitalizar para su promoción y convertirse con sus contenidos en celebridades del momento. Precisamente, Deiry ha despertado a los cazadores de estadísticas quienes analizan redes sociales y descubridero que, los 20.1 millones de seguidores que posee en esta red, le han dado 378.2 millones de me gusta a sus videos y contenidos, convirtiéndola en un fenómeno como Tiktoker. Curiosamente, se le recuerda porque en su transformación de contenidos, hizo varios videos con la técnica del slow motion (cámara lenta) y a lo Chaplin sin sonido acumulando 5.5 millones de reproducciones que la hicieron visible. Es tal su fama que fue nominada en Medellín como “Mejor Tiktoker del año” (premios Icono), y como mejor Tiktoker del año en los premios InstaFest en la ciudad de Cartagena. Para ella el mundo de las cámaras no es ajeno ya que estuvo en el Canal RCN en «Bichos Bichez» como bailarina y en la música se ha destacado como cantante de música tropical, interpretando temas de artistas como Los Melódicos y Olga Tañón , perfeccionando su voz con otros artistas que son de su agrado. Con este reconocimiento, el camino que sigue es la actuación ya que lo hace muy bien en sus contenidos virales y espera que se le abra la puerta próximamente.



