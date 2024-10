El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le hace un llamado contundente al presidente Gustavo Petro, quien, días atrás, en mensaje enviado desde Arauquita (Arauca) a las estructuras al margen de la ley, dijo que en un pacto a realizar con el Gobierno, el pueblo diga cuáles son las directrices, que «el Estado se compromete a poner la plata y el grupo armado se compromete a que el fusil se oxida», con el fin de lograr la paz en el país.

Defensor del Pueblo le pide al jefe de Estado tener una postura ajustada al respeto por los derechos humanos

“No puede ser el Estado el que financie a grupos armados ilegales, y mucho menos si no han terminado y llevado a buen puerto un proceso de paz. Seguiremos como institución de derechos humanos insistiendo en nuestro llamado: la vida humana no tiene valor pecuniario, la libertad de las personas no puede ser mercantilizada, el derecho a la vida de los seres humanos es innegociable”, asegura el Defensor del Pueblo.

En consecuencia, indica Camargo Assis, entrar a aceptar la propuesta del ELN de buscar financiación para cesar el secuestro de personas, tendría una nefasta repercusión que contraría las bases de la Constitución del 91, el respeto a los derechos humanos quedaría invalidado.

“El bolsillo de los colombianos no debe ser la chequera de las estructuras armadas al margen de la ley”, afirmó Carlos Camargo Assis.

El Defensor que no está mal entrar a evaluar un subsidio para quienes escojan el camino de la reinserción social: “Hay que buscar soluciones, por supuesto. Hay otros caminos para explorar en la mesa. Cortar de raíz el crimen del secuestro es posible, pero no como lo quiere imponer el ELN. De ser llevado a la realidad tal despropósito, téngalo muy presente, señor presidente, dejaría un ‘legado’ para que las demás estructuras armadas al margen de la ley le encuentren provecho: cometerían crímenes contra la ciudadanía para sacarle ladinamente dinero al Estado”.

Finalizó diciendo que, de ser aceptado semejante chantaje como formas válidas de negocio y financiación en el desarrollo de los diálogos, sería permitir que en el país todo entre a ser negociado. “También, que, como mensaje macabro, delinquir sí paga; que, como segundo mensaje siniestro, incluso la vida y la dignidad tienen un precio de mercado”, puntualizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

