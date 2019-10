Defensa de la hija de Aída Merlano tratará de demostrar que su captura fue ilegal

En las últimas horas la defensa de la hija de Aída Merlano, capturada este viernes en Barranquilla, aseguró que esta aprehensión fue ilegal considerando que se presentó un exceso por parte de las autoridades, ya que ella había manifestado estar a disposición de la justicia.

“Ella relata que fue abordada a la entrada de su casa y dice que personal de civil le apuntaron al vehículo, le dijeron que se bajara, pero ella entró en pánico, descendió del carro y le dice a una persona: ‘por favor no me mate'”, aseguró el abogado defensor de la joven en Blu Radio.

Con este testimonio se busca argumentar que hubo un procedimiento irregular ya que, según él, la dignidad humana está por encima de todo y resaltando que el Estado no debería desquitarse con el poder contra una persona “que no tiene por qué pagar por los errores que pudo haber cometido o no su mamá”.

Este viernes la Fiscalía General de la Nación confirmó que pedirá que la joven sea enviada a la cárcel como medida de aseguramiento para evitar que interfiera en la investigación y señalada de uso de menores de edad para la comisión de delitos.