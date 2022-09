in

Por un momento se me vino a la memoria Aristóteles y su tratado de felicidad. Casi escribo un tratado de emociones y virtudes. Hoy, pareciera, se gozan a la persona que tenga virtudes, aunque, son pocos los que enseñan un instrumento musical y nadie tiene un arco para disparar flechas. Las virtudes, según el filósofo griego, se entrenan. Para defender la alegría muchos colocan trincheras para no dejar ver lo espiritual y lo emocional. La gente se cuida del escándalo, nadie quiere figurar en una lista estilo Clinton.

La rutina de los noticieros es perturbar la cotidianidad de la vida de los televidentes, de oyentes que no son capaces de pasar el dial y no tienen otro canal para ver otra opción diferente. La vida se debe promover como un principio natural. Las noticias producen terror, parecen pesadillas, no faltan los que toman pastillas todos los días para dormir. Se ven infamias en el mundo, se publican graves diagnósticos de las enfermedades más comunes como el cáncer, la diabetes, el colesterol y la depresión.

La bandera de la vida es la amistad, se celebra con flores el 14 de febrero y en algunos países se inventan un mes diferente, no falta la promoción de cerveza para tomar entre amigos. El invierno inclemente genera tormentas eléctricas que afectan la señal de televisión, internet y telefonía. Ingenuos, dirán, los que creen que van a rebajar las tarifas de energía. Canallas son los que han manejado los negocios de la electrificación nacional. Hay mucha retórica entre los grupos armados ilegales e inolvidables, el paro armado, en una parte, de la quebrada geografía, mayo del 2022. Ni los académicos han podido dejar de parar, sus opiniones, del complejo resultado, de la famosa zona de distensión que fue el Caguán.

Defender el destino de un país subdesarrollado no es tarea fácil. Fuego amigo, fuego enemigo, fuego medio y fuego entre buenos y malos dicen algunos, otros callan, otros esperan los diálogos, otros atentos a las mentiras de los que manejan los espacios de opinión de la radio y la televisión. Otros están buscando espacios en facebook y en enlaces con youtube, tienen bien ganado una sintonía con público que participa. Estamos viendo mucho suicida en las calles y carreteras. No hay medidas de precaución, no hay carreteras con vigilancia, menos con señalización.

La gente está esperando el fin de semana para salir de la tierra fría al calor y de la tierra templada son pocos los que viajan, no hay necesidad, el clima no afecta pasar el fin de semana en la casa familiar. Las obligaciones del predial y la cuenta de servicios domiciliarios no dejan para darse otro gusto como viajar el fin de semana. La gente alegre de verse tranquila, hasta madruga a misa, al culto y a la plaza de mercado a llevar fruta fresca.

La Constitución dice: “estado social de derecho”. Algunos con mayúsculas hacen sus defensas y otros atinan a escribir que es un país de muerte. No es para más. La lista es larga entre apellidos, nombres, regiones y departamentos. Nos vamos a ir reponiendo, habrá nuevas parejas procreando, para defender la alegría de los que nacen.