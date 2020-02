¿Dedicado a la ‘reventa’? Valenciano confesó que aceptó $900 mil por 2 boletas para ver a la Selección Colombia

El reconocido exfutbolista colombiano Iván René Valenciano reconoció que en una ocasión vendió boletas que le habían regalado para ver a la Selección Colombia y contó cuánto dinero le dieron por ellas.

El ídolo del Junior de Barranquilla aseguró en el programa VBar que el directivo de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún le regaló las dos boletas para que fuera al partido de la ‘Tricolor’ y las negocio por 900 mil pesos.

“Una vez Jesurún me regaló boletas para un partido de Colombia. Iba en el carro y un muchacho se me acerca, le dije: ‘tengo dos para vender’, ‘dame 900 y te las entrego ya’, me dio la plata y no fui al estadio”, aseguró Valenciano sobre la reventa de sus boletas.

Ante esta confesión de la reventa de sus entradas, varios hinchas criticaron la actitud del exjugador asegurando que eran entradas regaladas para que fuera al partido y al final las negoció, pero Valenciano contó la historia en tono de gracia como una anécdota.