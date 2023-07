El “decrecimiento” de la Transición Energética

in

Estamos ad portas de que el Gobierno del “Cambio”, pero en reversa, cumpla once meses desgobernando a Colombia. La capacidad de destrucción con intención e improvisación, están dando un gran resultado lamentablemente.

El avance en la Transición Energética, que era uno de los ejes fundamentales del Presidente Petro, está en decrecimiento de manera exponencial.

La Transición Energética en Colombia de acuerdo con el más reciente informe de compromisos climáticos de la ONU, junto con Chile y Costa Rica, se ubicaba entre los seis países con metas más claras en mitigación de Cambio Climático. Esta apuesta en nuestro país ha sido un edificio en construcción, iniciando en el gobierno del Presidente Uribe con la inauguración del Parque Eólico Japirachi en la Guajira, posterior en el gobierno Santos se emite la Ley 1715 de 2014 que abre la oportunidad de negocio para inversionistas en energías renovables, y además, para aportar a la matriz energética del país; pero sin duda, la gran revolución fue en el gobierno del presidente Iván Duque, quien impulsó la Ley de Transición Energética y de Cambio Climático, aplaudida en la COP27 realizada en Glasgow, y que plantea la Hoja de Ruta del Hidrógeno en el país.

Esta semana conocimos que Colombia bajó 10 puestos en el índice de Transición Energética del WEF, muy grave que pasemos del puesto 3 al 6 en el 2023 a nivel regional; si bien nos mantenemos en el top 40, la estrategia de la actual Ministra de Minas, Irene Vélez, es una vergüenza. El decrecimiento del que tanto habla se ve reflejado en el sector minero energético que es clave para la Transición Energética.

Ministra Irene, su Transición Energética “Justa” está fracasando, estamos en el puesto 39, si continuamos decreciendo vamos a perder más posiciones, lo que nos llevaría a incumplir con los acuerdos de París, y la meta de reducción de emisores en un 51% al 2030.

Insisto, el sector más importante para la economía del país no debería estar liderado por Irene Vélez, lamentable la apatía del Presidente ante el clamor popular, el nivel de desfavorabiliad es altísimo, el sector no se siente representado, sus salidas en falso han generado efectos negativos, su participación en el Plan Nacional de Desarrollo estuvo dirigido al debilitamiento de los proyectos de energías renovables no convencionales, aumentando las transferencias del 1% al 6%.

El decrecimiento de la Transición Energética es evidente, las reservas de petróleo y gas son insuficientes. Los proyectos claves para cumplir con los compromisos internacionales están en riesgo, pues recordemos que la empresa ENEL suspendió la construcción de uno de los proyectos en energías renovables más importantes para el país.

Para rematar la improvisación, salió el presidente Petro desde la Guajira a afirmar que con energías limpias en ese departamento se podría cubrir la demanda nacional.

Dijo Petro que el país consumía 25GWh-año, cuando son más de 77 Gwh-Año. Ni Irene, ni Petro entienden de qué están hablando.