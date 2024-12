Con la declaración de renta, Petro busca quebrar a la clase media…

No tiene presentación alguna lo que está sucediendo con el pago de impuestos en Colombia; como ya es tradición, entre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, los colombianos buscan a su contador de confianza con el ánimo de declarar su renta ante la DIAN y evitarse sanciones, sin embargo, la sorpresa este año ha sido bastante alta por parte de los contribuyentes como usted o como yo.

Con la reforma tributaria aprobada y propuesta por el gobierno Petro en diciembre de 2022, la cual apenas está entrando en vigencia este año, el costo de la declaración de renta se ha elevado de manera absurda y millones de colombianos se han estrellado con esta realidad, al tener que salir a hacer préstamos y meterse en deudas, para poder pagarle a la DIAN. ¡Que belleza! Y eso que con el gobierno del cambio solo iban a pagar más impuestos los 4 mil mas ricos del país… tremenda mentira.

Ah y eso no es todo, como olvidar que por la reforma tributaria del gobierno anterior, algunos políticos que no vale la pena nombrar, porque la ciudadanía los distingue muy bien, salieron a decir que si se acababa la corrupción no eran necesarias este tipo de reformas, promovieron marchas, bloquearon calles, incendiaron el país, pararon la producción y hasta respaldaron los destrozos y actos delincuenciales de la mal llamada “primera línea”… y ahora, guardan silencio y se hacen los pendejos, no piden la salida de la clase obrera a las calles, cuando su gobierno, el mismo que les triplicó la declaración de renta a los asalariados, está a punto de presentar la segunda reforma tributaria, en menos de dos años.

Y ojo con esa nueva reforma tributaria, a la cual han disfrazado hábilmente con el nombre de “Ley de Financiamiento”, la cual pretenden de manera tramposa, amarrar al Presupuesto General de la Nación para el año 2025. No hay derecho a que sean tan descarados y pretendan engañar al pueblo con sus nombres y falacias que ya no les cree nadie. Eso sí, espero que el Congreso no se deje meter ese gol y separe, como debe ser, esta otra nefasta reforma del presupuesto general de la nación, porque al paso que vamos, en nuestro país, la clase media va a terminar es trabajando para pagar impuestos, porque para nada más le va a alcanzar a la gente.

Y para ponerle la cereza al pastel, el gobierno nacional, no conforme con estar quebrando a la clase media, acaba de anunciar una subida en el precio del galón de ACPM de 2 mil pesos por semestre durante año y medio, es decir, a final de 2025 el galón de ACPM valdrá 6 mil pesos mas que hoy… ¿y saben que significa eso? Que se va a encarecer más el costo de vida, que subirán más los productos de la canasta familiar, que su mercado tendrá más aumentos en el costo, porque para nadie es un secreto, la economía de este país se mueve por carretera y pronto, los diferentes gremios de camineros y transportadores, saldrán a paro.

Tremendo panorama desalentador para nuestra amada Colombia y el bolsillo de sus ciudadanos de a pie. Por eso cada día es más importante trabajar en la unidad, erradicar el odio, buscar desde la ciudadanía, como reorientar el rumbo del país, por eso invitamos a todos los partidos políticos, dirigentes, lideres sociales y a todos los ciudadanos, para que unidos, defendamos este terruño que tanto amamos.

