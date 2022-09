[VIDEO] Daño en tubería dejó decenas de viviendas afectadas en Itagüí

in

En horas de la madrugada de hoy 18 de septiembre, se presentó una emergencia en el municipio de Itagüí, por daño en una tubería de agua, afectando decenas de viviendas en el barrio Villa Lía.

Video tomado: Movilidad CFM

Video tomado: Movilidad CFM

Video tomado: Movilidad CFM

Las autoridades confirmaron que la emergencia no fue producto de una creciente de la quebrada Doña María, si no por un daño en la tubería de la empresa Cervecería Unión. Por fortuna no se registraron pérdidas humanas.

En este momento la alcaldía de Itagüí, instaló un puesto de mando unificado para atender la emergencia del barrio Villa Lía, donde se vieron afectadas decenas de viviendas. Se encuentran en labores de remoción de material y acompañamiento a las familias afectadas.

EPM anunció la suspensión del servicio de agua en Itagüí para reparar fuga de agua.

También puede leer:

[FOTOS Y VIDEO] Encontraron un embolsado en San Cristóbal https://t.co/mxwOXlw7Vy — Minuto30.com (@minuto30com) September 18, 2022

Para otras noticias de Itagüí, clic AQUÍ.