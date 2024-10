Con el objetivo de mantener una red vial eficiente y segura, la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia tiene sus contratos de atención a emergencias y mantenimientos subregionales activos. Además, despliega personal técnico y maquinaria amarilla en diversos puntos del territorio para abordar cualquier situación que pueda afectar la movilidad de los antioqueños.

Todos los corredores a cargo de la Gobernación de Antioquia con mayor afluencia de vehículos, se encuentran habilitados para el tránsito de los usuarios viales.

A continuación, un resumen de las restricciones vigentes para el tránsito en el departamento de Antioquia.

A estas restricciones se suma el cierre total de la vía a Quibdó por un gigantesco derrumbe ocurrido la tardecita de este viernes 12 de enero y que causa una emergencias de enormes proporciones, por la muerte de al menos 18 personas y 35 heridos.

Con estas medidas se garantiza la seguridad y eficiencia en el desplazamiento de todos. La Gobernación de Antioquia está comprometida con su bienestar y continúa firme por Antioquia desempeñando un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial.

Desde la Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia se le recomienda a toda la comunidad:

– No use su celular mientras conduce.

– No conduzca si ha ingerido licor.

– Transitar con precaución en horarios nocturnos.

– Respetar las señales de tránsito.

– Verifique el estado de su vehículo.

– Acate y respete las indicaciones de autoridades y controladores viales.

