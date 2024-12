Redacción América, 17 feb (EFE).- La vida es como una película, cómica y dramática. Y cada día debería tener banda sonora incluida, de energía furiosa o melancolía profunda, venga de los herederos de Joy Division o de alguien de Blur rindiendo homenaje al lunes, al martes…

‘Blue Monday’ (Sencillo, 1983)

Como dice Bob Geldof con The Boomtown Rats: ‘I Don’t Like Mondays’. Y el más ‘odiado’, el ‘Blue Monday’, ese tercer lunes de enero considerado desde hace 20 años el día más deprimente del año.

Si hay una canción que recuerde el inicio de la semana es la que lanzó mucho antes con ese mismo nombre New Order, que conjuga lo sombrío de Joy Division con el electro-rock de los excompañeros de Ian Curtis.

Un 'poco radiable' sencillo bailable de 7:29 minutos mezcla sonidos alternativos y electrónicos con tristeza, desesperación y confusión.

Lados B:

‘Monday, Monday’, de The Mamas and The Papas; ‘Monday Morning’, la de Pulp y la de Death Cab for Cutie; ‘Monday Killer’, de Kinky; ‘Bank Holiday Monday’, de Stereophonics; ‘New Moon on Monday’, de Duran Duran.

‘Ruby Tuesday’ (Sencillo, 1967)

The Rolling Stones piden ayuda para Linda Keith, ‘groupie’ y primera novia de Keith Richards, quien habló con sus padres tras verla consumida por las drogas.

“Aún así, te extrañaré”. Sin hablar del martes, le rinde homenaje a través de una joven llamada ‘Ruby Tuesday’.

Lados B:

‘Tuesday’s Gone’, de Lynyrd Skynyrd y en la versión de Metallica; ‘Church on Tuesday’, de Stone Temple Pilots; ‘Emerald Tuesday’, de Cibo Matto.

‘Miércoles de ceniza’ (‘El Silencio’, 1992)

El miércoles más importante, al menos para los cristianos, es el que inicia la Cuaresma.

Pero Caifanes no habla de religión sino, al parecer, de la muerte de un amigo de infancia de Saúl Hérnández justo un Miércoles de Ceniza:

“Te acuerdas cuando jugabas con él (…) ahora es un hueso, enterrado, olvidado (…)”.

Lados B:

‘Wednesday’s Song’, de John Frusciante; ‘Wednesday Morning, 3 A.M.’, de Simon & Garfunkel; ‘Interlude (Wednesday Part 1)’, de Noel Gallagher’s High Flying Birds. Ah, y ‘Wednesday’, álbum de Just Mustard.

‘Thursday’s Child’ (‘Hours…’, 1999)

El 'camaleón' (musical, visual, 'Fashion') David Bowie apostó por un trabajo intimista para cerrar el siglo XX.

Un tono que marcó un tema inspirado en ‘Thursday’s Child’, autobiografía de la actriz Eartha Kitt que disfrutaba leer de adolescente.

La canción habla de alguien con una vida difícil que, como dijo Bowie, “cambió al conocer a esta persona en particular de la que se enamora” y que le recuerda que “era el niño del jueves”.

Lados B:

“Thursday”, de Morphine; ‘Thursday Afternoon’, la de Rollins Band y la que da nombre al disco de Brian Eno.

‘Friday I’m in Love’ (‘Wish’, 1992)

Para casi todos, este día anuncia un anhelado descanso. Pero, para Robert Smith, el viernes es para estar enamorado.

“No me importa si el lunes es triste, el martes es gris y el miércoles también, jueves, no me importas, es viernes, estoy enamorado”, dice el cantante de The Cure, que agrega: “Es una cancioncita tonta pero en realidad es genial porque es muy absurda”.

Lados B:

‘Friday On My Mind’, de The Easybeats y versionada por David Bowie; ‘Viernes’, de Subsole; ‘Black Friday’, de Faith No More. Y para pasar al ‘finde’, ‘Friday Night, Saturday Morning’, de The Specials.

‘Saturday Night’ (‘The End of the F***ing World’, 2018)

Todos alaban a Damon Albarn, pero no tantos a Graham Coxon, talentoso más allá de su guitarra y su 'protagonismo' ocasional en Blur, como en ‘Coffe & TV’.

En su carrera solista aparecen bandas sonoras para series de televisión. En 'The End of the F***ing World’, ayuda a consolidar su tono oscuro:

“De repente está ahí un sábado por la noche cuando te sientes vivo y tranquilo…”.

Lados B:

‘Saturday Night’, de Kaiser Chiefs; ‘Saturday Come Slow’, de Massive Attack; ‘200 sábados’, de Fobia; ‘Drive-in Saturday’, de David Bowie; ‘10:15 Saturday Night’, The Cure. Además, ‘Saturday Night Wrist’, álbum de Deftones.

‘Hoy es domingo’ (‘30 años de éxitos’, 1986)

“Hoy nos hemos levantado una hora más tarde…”. Así comienza típicamente el último día de la semana y así arranca ‘Hoy es domingo’, lo más ‘relajado’ del debut de Los Toreros Muertos.

Con ese peculiar estilo del grupo, de letras de fino (y muchas veces descarado) humor de Pablo Carbonell, habla de descansar, 'arreglarse' para salir o simplemente ir al parque con “pan para los patos”.

Lados B:

‘Domingo’, las de Gotan Project y de Santa Sabina; ‘Sunday’, las de Iggy Pop, David Bowie, Foals, Bloc Party y Moby; ‘Domingo Echao’, de Los Amigos Invisibles; ‘Everyday is Like Sunday’, de Morrisey; ‘Siempre en Domingo’, de Jumbo; ‘Sunday Day13’, de The Twilight Sad; ‘Sunday Girl’, de Blondie; ‘Sunday Sunday’, de Blur; ‘Wasted Early Sunday Morning’, de Sneaker Pimps; ‘”Why Are Sunday’s so Depressing’, de The Strokes.

Mención especial para ‘Sunday Bloody Sunday’, de U2, que con un poderoso ‘riff’ de guitarra y su letra antiviolencia recuerda el ‘Domingo Sangriento’ (1972), momento crucial del conflicto norirlandés.

BONUS TRACK: ‘Police on My Back’ (‘Sandinista!’, 1980)

La canción de The Equals popularizada por The Clash habla de alguien huyendo de la Policía sin que sepamos si cometió un crimen o no.

Pero bien puede resumir una semana 'normal': “He estado corriendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo”.

Edwin Álvarez Toro

Por: EFE