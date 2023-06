«De Mendigo a Millonario» 40 años

in

«De Mendigo a Millonario», la primera película de Eddie Murphy al lado de Jammie Lee Curtis y Dan Aykroyd en Hollywood cumple 40 años. La apuesta de cómo cambiar de posiciones sociales que podría traer una consecuencias era el guion de «Trading Places»; que si fuera proyectada hoy como un lanzamiento, diferentes grupos sociales la criticarían por la trama de burlas y estereotipos donde el grupo de actores hacen intercambios de roles además de caracterizaciones de acentos de otros países.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Dan Aykroyd en el marco de la celebración afirmó que «probablemente» no pondrían «Blackface» hombre negro para un papel «De Mendigo a Millonario» en la actualidad. «Probablemente no se me permitiría incluso hacer un acento jamaicano como lo hice o poner una cara negra a un actor blanco o viceversa. En estos días en que vivimos, todo lo arrojarían por la ventana» para complacer a grupos étnicos que se sentirían que están haciendo una caricatura de su gestos o acentos. A sabiendas que solo es una comedia para reír como lo hace Hollywood.

«De Mendigo a Millonario», también tocó el tema del arribismo y álgido tema del manejo de las acciones en la bolsa además de la manipulación de informes para hacerlas bajar o subir lo que hoy llaman «trading».

Sigue más noticias del entretenimiento