¡De manera contundente!, respondió el presidente del equipo que dicen que James Rodríguez quiere comprar

Luego de que se escuchara el rumor que el futbolista James Rodríguez quiere comparar al Cúcuta Deportivo el presidente del equipo salió a hablar, José Augusto Cadena desmintió el runrún de manera contundente.

Por medio de su cuenta de Twitter respondió uno de los mensajes donde hablaba sobre la supuesta compra por parte de James: “no señor eso no es cierto, no hemos recibido ninguna propuesta por venta de nuestro paquete accionario por parte de James o de algún delegado de él y aprovecho para informar que no hay interés en vender nuestro paquete accionario”.

En dicha red social hasta habían mencionado cuando habría ofrecido James por el equipo de su ciudad natal, por eso Cadena un poco molestó le respondió a quien estaba tuiteando la supuesta oferta, “que irresponsable al dar esta noticia, no es cierto y no hay interés en vender que quede claro”.

Al parecer, el rumor habría empezado a través de comentarios en Twitter que hablan del supuesto cambio de dueños del club por la falta de pago a los jugadores y el bajo rendimiento con el que comenzó este 2020 el equipo.