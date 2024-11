El senador y ex vicepresidente de la República Humberto De la Calle, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas y actores de la vida nacional, a abandonar la pugnacidad generada por el anonimato de las redes sociales, para superar los continuos enfrentamientos políticos.

De la Calle propone un manual de siete puntos que arranque por el reconocimiento de la legitimidad del Primer Mandatario y de su Gobierno, señalando que ganó las elecciones con su propuesta de cambio, lo que le da el derecho a buscar introducir cambios en la institucionalidad y que ello sea utilizado para desacreditarlo.

“Lo que estoy proponiendo es una especie de vademécum, para que superemos este accidente, yo no lo llamo crisis, pero lo que si es cierto es que hay una pugnacidad enorme. No creo que nadie quiera tumbar a Petro, salvo unos loquitos, todas las fuerzas formales e informales, están aceptando la legitimidad del señor Petro, que ganó las elecciones y eso no se debería discutir”, asegura De la Calle.

Adicionalmente, el senador independiente señala y critica las posturas del Presidente cuando sostiene que está siendo sometido a un proceso de golpe de estado, blando o duro, pues considera que no le conviene ni a él ni a su gobierno y mucho menos al país.

“Al mismo tiempo, me parece que esa postura de sostener que el señor Petro, dicha por él mismo, está siendo sometido a un proceso de golpe de Estado blando o duro, tampoco le conviene ni al Gobierno ni a Colombia; Colombia ha tenido mil problemas, pero la reputación de tener un grado importante de estabilidad político nosotros no podemos desecharlo”, insistió el congresista.

Además, asegura, del reconocimiento de la legitimidad del Gobierno Petro, cada quien debe cumplir sus competencias y se respete la institucionalidad, “lo cual no quiere decir que Petro no pueda tratar de introducir modificaciones en la institucionalidad, pero sobre la base de la legitimidad democrática. A Petro se le va la mano, exagera, insulta demasiado, pero no creo que haya roto el sistema jurídico en materia grave”.

Finalmente, Humberto De la Calle hizo un llamado a la tranquilidad de todos, “y dejemos de estar haciendo la política a través de las redes, buena parte de lo que está pasando es que el anonimato de las redes sociales permite generar esto que, como lo señalé, parece más una corraleja que una democracia deliberante”.

