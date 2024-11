Barcelona, 20 ene (EFE).- El jugador neerlandés del Barcelona Frenkie de Jong admitió que la primera mitad de la temporada "no ha sido buena" debido, especialmente, a la falta de contundencia y concentración, ya que el juego del equipo, en su opinión, "no está siendo del todo malo".

En una entrevista publicada por los medios de comunicación del club tras alcanzar los 200 partidos oficiales con el primer equipo azulgrana, el centrocampista repasó la situación del Barça después de la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Real Madrid (1-4).

"En ese partido no estuvimos bien. Pero un partido no marca toda la temporada. Perdimos la final ante el Madrid, ellos merecieron ganar, fue justo. Y nos toca mejorar. Pero eso no significa que la temporada ya sea mala. Todavía quedan tres títulos por jugarse. Estamos en cuartos de la Copa, vivos en la 'Champions' e intentaremos remontar en la Liga", afirmó el internacional neerlandés.

No obstante, se mostró crítico con el rendimiento de la escuadra de Xavi Hernández en el primer tramo de la temporada, en el que lamentó la pérdida de "puntos innecesarios" en LaLiga.

"Es cierto que en defensa, como equipo, no estamos concentrados los 90 minutos. No puedes regalar nada a tus rivales porque aprovechan sus ocasiones. Es la parte más importante", analizó De Jong, quien agregó que en ataque el Barça "quizás" ha generado más ocasiones que el curso anterior.

Asimismo, argumentó que las bajas de jugadores importantes como Marc-André ter Stegen y Pablo Páez Gavira 'Gavi' han afectado al bloque azulgrana.

En LaLiga, donde el Barcelona ocupa la cuarta posición a ocho y siete puntos del Girona y el Real Madrid, De Jong todavía considera que se puede revertir la situación: "Creo que tenemos plantilla y que, si mejoramos cosas, tenemos opciones de ganar muchos de los partidos que quedan. Yo creo que todavía podemos luchar por la Liga”.

Más allá de encontrar la regularidad en la competición doméstica y el reto de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic Club, la eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Nápoles asoma en el horizonte.

"El Nápoles es cierto que en Liga no está como el pasado año, pero tiene el mismo equipo y los mismos jugadores. Si están a su nivel es un rival difícil, pero nosotros tenemos una gran plantilla. Creo que no importa quién es el favorito, es necesario demostrarlo en el campo", precisó.

Para De Jong, si el Barcelona participa en una competición es para ganarla, si bien matizó, en referencia al título europeo, que "esto no quiere decir que si al final no la ganas sea un desastre".

Sobre su evolución tras cinco temporadas en el equipo catalán, De Jong, de 26 años y pieza fundamental en el esquema de Xavi Hernández, dice haber madurado y crecido como jugador, aunque su objetivo es "seguir mejorando y seguir ganando títulos” en el futuro.

