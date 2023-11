in

David Guetta elegido el DJ No.1 del 2023 en el listado de los más sobresalientes productores de la música electrónica.

La palabra Dj inicialmente fue acuñada a los «lanza discos» en los Estados Unidos. Es decir a los locutores que presentaban canciones en las más importantes estaciones de radio. Fue a finales de la década de los 90s que a los mezcladores de música, también se les extendió el apelativo de Dj en las discotecas por ser las personas que amenizaban y mezclaban los temas del momento. Las re mezclas de los éxitos musicales, se volvieron también populares llegando a la radio y logrando ingresar a los listados de Billboard. «Esos pincha discos» con sus sonidos electrónicos, se convirtieron en estrellas y el nombre de David Guetta, se convirtió en una celebridad. Este año la publicación británica DJ MAG ha dado a conocer su lista anual de los 100 djs mas importantes del mundo donde el francés David Guetta recupera el primer lugar como el Mejor DJ No.1 2023. Se recuerda que ha estado en listado encabezando el listado en los años 2011, 2020 y 2021. De acuerdo a expertos, los años creativamente más importantes de Guetta.

DAVID GUETTA NO 1 EN EL TOP 100 DJ AWARDS 2023



El Dato: Guetta, tuvo sus inicios en varias discotecas durante las décadas de 1980 y de 1990, antes de fundar Gum Productions y lanzar su primer álbum: Just a Little More Love. De ahí su nombre es sinónimo de una gran fiesta o momento electrónico. Se anuncia que estará en enero 6 en Argentina en el Movistar y seguramente en Colombia en alguno de los festivales del 2024.

GUETTA Y SUS GRANDES SONIDOS



