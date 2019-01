David Córdoba, exjugador, ahora dirige a Bello en el Babyfútbol

Minuto30.com- David Córdoba, quien se dio el lujo de jugar con Independiente Medellín, Atlético Nacional y Águilas Doradas, entre otros equipos, ahora hace las veces director técnico en el Festival Babyfútbol, que comenzó este sábado en la Cancha Marte Uno de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El exjugador, ahora comparte sus conocimientos en el fútbol con los integrantes del equipo Barrio Búcaros de Bello, que debutó en el certamen con empate 2-2 frente al Municipio de Caucasia.

Entre tanto, en el primer partido de la rama femenina, Belén Altavista e Imer Rionegro empataron sin goles.

Video entrevista David Córdoba

Programación babyfútbol sábado en la tarde

02:10 p.m. B. Galicia Alta de Pereira vs Municipio de Girardot – Grupo D Masculino

03:25 p.m. Inder Medellín vs B. Gaitán de Carepa – Grupo B Femenino

05:30 p.m. Inauguración Festival de Festivales

07:30 p.m. Inder Medellín vs B. Los Pinos – Grupo A Femenino