DATOS: Lo que más buscaron los colombianos en Google en la última semana

Conocer las tendencias de búsqueda en Google permite ver el favoritismo además de perfiles en Colombia.

Minuto 30 conoció los datos de lo que más buscaron los colombianos en las redes a nivel de música y cine en Google en la última semana, descubriendo que artistas o series son las favoritas además del sonido musical que mueve al país. Es claro que la promoción, redes, noticias y popularidad de los artistas juega un papel claro. El listado lo encabeza en preferencias de canciones con aumento por escucharla tiene a Farruko (El Incomprendido), Carlos Malo y «2/ Cartoce» de Rauw Alejandro en el Top. Pasando a otras de las preferencias encontramos que Diomedez Días q.e.p.d sigue siendo uno de los más buscados en Google a nivel de música pero son Karol G y Shakira, las que son las reinas de las búsquedas por sus últimas noticias, conciertos, romances, videos y nominaciones. En conciertos, Blessed despertó las emociones y logró el sold out esperado en el Movistar Arena en Bogotá. En cuanto músicos de acuerdo a Google, que despiertan interés era obvio que José Luis Perales con su «fake News de muerte» y Andy Rivera con su bajon médico se perfilaran en las búsquedas. En películas la encabeza «Rojo y Blanco» de Prime Video, historia de Alex, el hijo de la presidenta y el príncipe Henry de Gran Bretaña. Su disputa amenaza con detener relaciones internacionales. Cuando los rivales son forzados a una tregua falsa. Cada semana «Google» tiene en sus estadísticas las preferencias para compartir.

Top canciones con mayor aumento en el interés de búsqueda en Google Colombia en los últimos 7 días.

*El Incomprendido (Farruko)

*Confidente Peregrino (Carlos Malo)

*2/Catorce (Rauw Alejandro)

*Quien es ese Hombre (Pasion de Gavilanes)

*Harto (Redimi2)

Músicos con mayor aumento en el interés de búsqueda en Google Colombia en los últimos 7 días.

*José Luis Perales

*Andy Rivera

*Galy Galiano

*Julio Jaramillo

*Frankie Ruiz

Cantantes colombianos con mayor interés de búsqueda en los últimos 7 días, Colombia

*Karol G

*Shakira

*Diomedes Díaz

*Manuel Turizo

*Feid

Conciertos en mayor interés de búsqueda en Colombia en los últimos 7 días.

*Concierto Blessed

*Concierto Festival de Verano

*Conciertos Luis Miguel

*Concierto Carin León

*Concierto Fondo Blanco

Películas con mayor interés de búsqueda en los últimos 7 días en Colombia

*Rojo, Blanco y Sangre Azul

*El Reality

*Call Me by Your Name

*Commitment

*Hazme el Favor

