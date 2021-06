Datos históricos de la Copa América

El próximo domingo 13 de junio comenzará la edición 47 de la Copa América, que en inicio se iba a desarrollar en ciudades de Argentina y Colombia, pero que finalmente tendrá a Brasil como sede.

Distinto a lo que muchos creen, Brasil no es la selección con más conquistas en este certamen. Ese honor es para Uruguay, que ajusta 15 títulos.

Un mérito que sí tienen los pentacampeones del mundo y el cual apuntarán a mantener en 2021, es que han salido campeones en las cinco ediciones en las que han sido anfitriones.

Ocho de los diez selecciones que hacen parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol han conquistado la Copa América por lo menos en una ocasión.

La Selección Colombia también hace parte de esta recopilación de datos estadísticas del certamen. La ‘Tricolor’ es el equipo con mejor campaña en la historia del certamen.

En 2001, cuando salió campeón bajo la dirección técnica de Francisco Maturana, logró el título invicta, con once goles a favor y ninguno en contra.

FALTAN 2 DÍAS 😃​ para que empiece a vibrar el continente con la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraElContinente

​FALTAM 2 DIAS 😃​ para o continente começar a vibrar com a CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraOContinente

We are only 2 DAYS 😃 away from the CONMEBOL Copa América 🏆 pic.twitter.com/YICTyCau0M

— Copa América (@CopaAmerica) June 11, 2021