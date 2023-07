VIDEO. Así se veía Darío Gómez un día antes de su muerte

in

Hace un año, exactamente el 26 de julio de 2022 falleció el cantante de música popular Darío Gómez luego de sufrir repentinamente una caída dentro de su vivienda en Medellín.

‘El Rey del Despecho’, como era conocido Darío Gómez, estuvo el último día compartiendo con su esposa Johana Vargas, quien hace poco compartió un video en su cuenta de Instagram en el que mostró el último día de vida del cantante.

En el video publicado por la esposa de Darío Gómez, se ve al fallecido cantante de música ‘para beber’ disfrutando de la compañía de sus dos mascotas y su ‘mujer’. Gozando de buena salud, se le ve subir y bajar las escalas de su casa sin problema.

“Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás, te recuerdo cada instante de mis días, seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti, te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón y allí permanecerás, esperare solo un poquito de mi vida, para estar contigo toda la eternidad. Te amo mi Bebe”, escribió la esposa de Darío Gómez en su cuenta de Instagram para recordar el primer año de tu partida.

