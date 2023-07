Danovis Banguero del Nacional a ¿Águilas Doradas?

Danovis Banguero, centrocampista de 33 años de edad, jugador al servicio del Atlético Nacional desde el 2021, estaría a punto de salir del verde paisa.

Según se conoció el jugador no volaría lejos. El destino de Banguero sería en el Oriente antioqueño para vincularse a las Águilas Doradas.

Los motivos de la salida del jugador de Atlético Nacional no han sido revelados, sin embargo, se sabe que el jugador podría ser fichado por otro equipo del fútbol colombiano al no aparecer inscrito aún en la plantilla verdolaga y por ende no haber actuado en el compromiso contra el Once Caldas.

Águilas Doradas bajo la dirección técnica del venezolano César Farías está consolidando, poco a poco, una nómina ‘potente’ para alcanzar la meta del título en el fútbol colombiano y la participación en un torneo internacional.

