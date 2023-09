Video. ‘Le pido a Dios me dé más fuerza’: Daniella Álvarez comparte nuevos detalles sobre su estado de salud

in

La reconocida exreina de belleza, Daniella Álvarez, se ha convertido en un símbolo de fortaleza y superación, desde que perdió una de sus piernas debido a una isquemia que atacó su cuerpo hace algún tiempo.

A través de sus redes sociales, la mujer se ha mostrado abiertamente en su nueva faceta, así como comparte con sus seguidores mensajes motivacionales respecto a la salud, familia y la vida misma.

Hace un tiempo, Daniella también compartió con sus seguidores que su otra pierna estaba teniendo episodios de isquemia, por lo que mencionó los dolores que sentía y que se encontraba en terapia.

¿Qué dijo Daniella Álvarez de su salud?

Para avanzar en su superación, Dani ha tenido que asistir a diversas terapias médicas, en las que pone a prueba la resistencia y manejo de sus piernas.

Fue así como compartió un sincero mensaje con sus seguidores y mostró su determinación para superar cualquier obstáculo: «Hoy es uno de esos días en los que pido a Dios que me dé y me dé más fuerza para superar cualquier incomodidad. En momentos como estos me esfuerzo con todo mi corazón».

Dentro de su mensaje también quiso dejarle una reflexión a sus seguidores, al mencionar que: «Solo deseo que todos ustedes estén dando gracias por tener sus piernas».

Cabe resaltar que la familia de la presentadora ha sido parte fundamental de su recuperación.

