Daniela Ospina se cansó del ‘hate’ y habló de los comentarios negativos

Daniela Ospina es una celebridad que no se calla cuando recibe ‘hate’ o comentarios de odio en sus redes sociales.

En su cuenta personal de Instagram, Ospina dejó un mensaje a las mujeres que venían criticando y dejándole comentarios de odio:

“Hace días vengo viendo en mis redes sociales una cantidad de comentarios negativos entre mujeres, primero hacia mí y luego entre varias mujeres que se sienten identificadas o me ayudan a defenderme […], no estamos en una competencia , estas redes no son para una guerra , no son para causar dolor, al contrario es de una mujer que intenta dar lo mejor de sí a diario , que comparte con amor parte de sus historias de vida”, escribió Daniela Ospina en su cuenta de Instagram.

Su comentario fue bien recibido por parte de sus seguidores.

También aprovechó para dar un mensaje de apoyo para quienes lo necesiten, además de invitar a ayudar con una buena actitud.

