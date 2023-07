VIDEO. ¡Polémica! «Son unas nenas»: Daniela Caracas sobre partido suspendido ante Irlanda

in

Daniela Caracas, jugadora de la selección colombiana de fútbol, que se prepara para el mundial de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda, le contó a varios hinchas la ‘razón’ por la que fue suspendido el partido amistoso contra Irlanda.

Como se recordará, hacia las 5 de la mañana, Colombia debía jugar el primero de los dos partidos amistosos, previo a su debut en el mundial, frente a Irlanda.

Sin embargo, el compromiso se suspendió e Irlanda se fue cuando sólo transcurrían 23 minutos del primer tiempo.

Al parecer, una falta sobre una jugadora de Irlanda, que tuvo que ser trasladada al hospital, habría provocado la decisión de las jugadoras del equipo rival.

La polémica se registró cuando, en medio de una ‘improvisada’ firma de autógrafos, a Caracas alguien le preguntó que qué había pasado y ella, con frescura respondió.

«Son unas nenas, una faltica ahí y se pusieron a quejar y que iban a ver si jugaban o no, entonces el técnico dijo, no, pero entonces nosotros no vamos a esperar a que ellos decidan» relató la jugadora.

Pero la frase que más polémica ha generado, se registró cuando un aficionado lanza algunos improperios contra las Irlandadesas y la jugadora de la selección responde, sin nervios, «que coman mi****».

Lo dicho por la jugadora ya le da la vuelta al mundo a través de las redes sociales y encendió la polémica a 6 días de iniciar la cita orbital.

Colombia, luego del incidente con las Irlandesas, hizo una serie de entrenamientos y se prepara para un segundo amistoso, esperando que ese si se pueda jugar completo.

