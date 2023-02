El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compartió a través de las redes sociales un pantallazo de mensaje de una persona desesperada porque no ha logrado conseguir la plata completa para pagar la Universidad.

En el mensaje de la imagen se lee inicialmente: “Hola, se que tal vez no es el espacio, pero realmente necesito ayuda”, al tiempo que explica que “este semestre me toca pagar la matrícula completa y gracias al comité de matrículas he logrado extender el plazo para pagarla”.

De acuerdo con el relato de la desesperada persona, necesita conseguir 22 millones de pesos para pagar el total de la matrícula de su último semestre, sin que mencione la universidad ni la carrera que está cursando.

En otro aparte del mensaje se lee que “literalmente he hecho de todo para conseguir el dinero, he ido a bancos, he vendido cosas, he trabajado de scort (popularmente conocido como dama de compañía), pero simplemente no logro conseguir los 22 millones”.

La persona que escribe relata que ya entró en desesperación y narra que “hasta pedí préstamos con gente independiente y solo logré que me prestaran 8 millones y perdí 140 mil en estafas”.

A través del mensaje la persona que lo redacta busca que alguien le ayude con alguna posibilidad para alcanzar su objetivo de por lo menos 16 millones de pesos faltantes. “Por favor si alguien sabe que puedo hacer.. de verdad haré lo que sea” (sic).

El mensaje compartido por el alcalde de Medellín remata con una súplica. “Este es mi último semestre por favor si alguien sabe de algo”.

Al respecto, el alcalde de Medellín Daniel Quintero escribió: “me mandaron este pantallazo de un grupo de una universidad privada. Matrícula Cero es que ningún joven tenga que pasar por esto”, señaló el mandatario local.

Finalmente varios internautas esperan que internet haga su magia y finalmente llegue una solución a la dificultad que tiene la persona para matricularse.

Más noticias de Medellín