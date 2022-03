Daniel Quintero habla sobre los candidatos que son abiertamente sus detractores

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, se pronunció sobre sus detractores que están aspirando al Senado, la Cámara de Representantes y la Presidencia de la República.

Varios candidatos al Congreso y a la Presidencia han expresado abiertamente sus críticas a Daniel Quintero e incluso han hecho de derrotarlo un eslogan de campaña, pero anteriormente el alcalde de Medellín no había opinado sobre esto.

Ahora indicó que “con el objetivo de no interferir en las elecciones parlamentarias y consultas”, refiriéndose a la elección de los aspirantes a la Presidencia por las coaliciones, decidió “no responder a insultos de candidatos y sus promotores muchos de ellos corruptos, investigados y condenados”.

Lo anterior teniendo en cuenta que los funcionarios públicos en ejercicio no pueden interferir en política.

Asimismo, terminó aseverando que “Colombia se encargará de responderles. El cambio ya viene”.

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 6, 2022