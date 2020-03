Daniel Quintero “Al Tablero”

En la primera medición del año, Daniel Quintero no logra superar en favorabilidad a Federico Gutiérrez, quien para ese mismo avance de su gobierno, marcaba un 82% de favorabilidad versus el 55% que marcó el mandatario local, según la encuesta entregada por Invamer Gallup la semana pasada.

Esta situación implica un análisis en “Al Tablero”, que buscaré sea lo más objetivo posible, advirtiendo que no voté por Daniel, pero entendiendo que hoy es el alcalde de la capital de mi departamento, y eso, objetividad es el mínimo condimento que debo poner.

Empecemos por la cifra el 55%: con un 2,75 se perdería una materia, pero con un 55% de votos se ganaría sin problemas una elección popular y en democracia la mitad más uno decide, lo que quiere decir que en general los medellinenses le dan un “aprobado” a Daniel Quintero.

Sin embargo esa aprobación puede irse diluyendo con el tiempo, se genera una fuerte alarma tener la cifra de desfavorabilidad más alta en los últimos 5 años, un 29% de encuestados rechazan su gestión. Veamos lo que desde mi opinión son los aciertos y errores en dos meses de ese gobierno, es decir, el 4% del período a gobernar:

Aciertos:

– Frenó la actualización catastral propuesta por el ex alcalde Federico Gutiérrez.

– Logró la coalición amiga en el concejo de Medellín, para una mejor gobernabilidad.

– Logró que el gobierno nacional se interesara en su propuesta de llevar el sistema metro por la carrera 80.

– Logró respaldo del comité intergremial para sacar adelante su administración municipal.

– Está gobernando para toda la ciudad y no solo para quienes lo eligieron.

– Ha dado un manejo acertado a las dificultades de seguridad presentadas en la comuna 13.

– Ha demostrado autoridad en los momentos que se requiere.

– Se comprometió a sacar adelante el proyecto Hidroituango, a pesar de las últimas dificultades.

-Logró que su antecesor no pusiera en marcha el cobro del impuesto predial, que ya estaba listo para decretar.

Muy probablemente, por estos aciertos es que hoy Daniel Quintero continua teniendo las mayorías en su propósito de gobernar acertadamente la ciudad.

Errores:

– El ingreso del ESMAD a la Universidad de Antioquia, donde se dieron ataques indiscriminados sin importar si eran vándalos o estudiantes, esto le ha hecho perder popularidad en sus bases.

– El apoyo a las primeras marchas sociales, donde buscó minimizar los ataques que sufrió la propiedad privada y que hoy le costó un apodo difícil de olvidar.

– El nombramiento de algunos miembros de su gabinete y la extraña designación del gerente de EPM.

– El promover proyectos como quitar el pico y placa mientras el área metropolitana lo amplia, o promover el uso de la bicicleta al tiempo de proponer retirar separadores, acciones que han hecho pensar que su discurso y el de los suyos es diferente.

– El ataque de miembros de su gabinete al uribismo y al ex presidente Uribe, situaciones que lo han dejado mal parado y que han aprovechado sus detractores.

– Buscar convertir a Medellín en el Valle del Software, sin antes solucionar los problemas de conectividad.

– Respaldar la intención de inversión de EPM en la costa atlántica, sin antes solucionar los problemas de servicios públicos de la ciudad.

Daniel, usted aún tiene el respaldo de la mayoría de la ciudad, tiene en su gabinete personas capaces, es el alcalde elegido para gobernar toda la ciudad, tiene las capacidades, la preparación, la energía y las ganas de hacerlo.

Demuestre que no fue un error que lo eligieran como gerente de la ciudad, saque adelante esta importante empresa que todos queremos, analice el tablero, potencie lo bueno, corrija los errores, suba en popularidad. Confío que usted es capaz, nos volveremos a ver en “Al Tablero” para analizar la partida.