Daniel Hernández, padre de Tekashi 6ix9ine vive en la pobreza y su hijo ayuda a los indigentes.

Mientras en redes Tekashi 6ix9ine muestra gestos de ayuda con miles de dólares. Daniel Hernández su padre es recordado en redes porque ha pedido ayuda ya que se encuentra como indigente en las calles. La imagen de él contrasta con la que vimos hace 4 años cuando estaba atento a su hijo y sus problemas legales. Hernández ha hablado con varios medios en Nueva York, resaltando que una vez el rapero, solo le dio $10.000 dólares. The New York Post reseñó que lo que más le duele es que ayuda a indigentes con acciones que promociona y a él no lo determina. Tekashi declaró una vez a TMZ que su «padre es un drogadicto» y nunca estuvo cuando era niño. Cuestionando ¿Por qué debería ayudarlo ahora?. El progenitor ha dicho lo único que desea, ayuda para buscarle un trabajo o un apartamento.

PADRE DE TEKASHI VIVE EN LA POBREZA



El Dato: Tekashi 6ix9ine ha sido generoso con su madre y pareja actual Yailin «La Más Viral» a quienes les ha dado lujosos autos y dinero. Internautas en sus redes le han escrito que lo apoyan totalmente sobre lo que piensa de su padre y otros le dicen que «él le dió la vida y al menos debe tener algo de gratitud» para bajarle a ese «odio que genera el sentimiento de abandono de un padre».

TEKASHI GENEROSO CON INDIGENTES, YAILIN Y SU MADRE

