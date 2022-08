Dan por muerta a una niña de 3 años y despierta durante su funeral

in

Una niña de 3 años de edad fue velada por su familia luego de que un médico la diera por muerta, pero despierta durante su funeral.

En San Luis Potosí, México, una menor de 3 años de edad falleció y, según médicos, no pudieron hacer nada para tratar la deshidratación severa con la que llegó al centro médico.

Declaran muerta 2 veces a una niña de 3 años

La niña de 3 años fue declarada muerta por personal médico 12 horas antes de que su mamá descubriera que la menor aún respiraba en su funeral.

“Ella me dio señales para yo hacer justicia, porque ella todavía estaba viva. Yo miré que movió sus ojos, les dije y me dijeron que yo estaba alucinando”, contó la madre a Milenio Televisión.

La madre de la menor afirmó que la llevó al medico luego de que presentara un cuadro de fiebre alta, vómito y soltura.

Dos horas después, uno de los médicos de turno salió a la sala de espera y le confirmó el fallecimiento de la menor.

“Cuando agarré su cuerpo, ella me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva, pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”, dijo la madre al medio mencionado.

La causa del fallecimiento, según comunicado del hospital donde fue atendida la menor, fue por deshidratación severa, diarrea aguda y shock hipovolémico.

Fiscalía de San Luis Potosí investiga muerte de niña de 3 años.