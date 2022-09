Habló la dama de compañía que estaba con el senador Álex Flórez en Cartagena

El escándalo que protagonizó el senador Álex Flórez sigue dando de que hablar. Esta vez porque la mujer que estaba con él, una dama de compañía, habló por primera vez con RCN Noticias y confesó el motivo que desató el escándalo.

“Se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó…Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente”, relató la jovencita. Pese a esta versión, el congresista manifiesta que desconocía su forma de trabajo y que no la conoció en ese lugar sino en una discoteca.

Aseguró la mujer que ella es mayor de edad, tiene 20 años recién cumplidos, que el problema empezó porque no portaba la cédula física, tenía una fotografía del documento en su celular, pero el personal del hotel no se la aceptó. El congresista pide que le ayuden para que ella ingrese, los trabajadores del sitio se niegan a dejarlos pasar, fue en ese momento que Flórez empezó a salirse de sus casillas y lo demás ya lo conocimos en el video viral.

Finalmente, destacó la mujer que ella no sabía que él era senador y que aunque durante la discusión él se mostró alterado y agresivo, nunca le intentó pegar a ninguna persona.

También le puede interesar: