Daddy Yankee enredado por amor a su hija y produce celos a su esposa según medios internacionales que hablan de este hecho.

Jessaelys Ayala, la hija de Daddy Yankee y Mireddys González, dejó en sus redes pistas que sus padres se estarían «separando«. Para acrecentar las dudas González, también en redes dejó un mensaje: «En mi curriculum voy a poner: experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas», dice uno. «No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tus espaldas». Tras varias pesquisas de un programa de celebridades en Puerto Rico, se conoce que la molestia obedece a que en Daddy Yankee no oculta su buena relación con Yamilette Ayala su primogénita. El detonante fue un post y video de ambos en un yate disfrutando como padre e hija. Algo que molestó a Mireddys fue el mensaje del cantante: «I love you Yamilette«, escribió el intérprete. «Dios es bueno y fiel». Internautas, defienden a la hija al decir que ella fue siempre discreta y no alardeaba que era hija del cantante. Dicen que su esposa y sus dos hijos ya no lo siguen en redes sociales. Yankee nunca ha negado su pasado y este retiro, lo tiene más sensible y cercano.

YAMILE LA PRIMERA HIJA DE DADDY YANKEE UNIDA A SU PADRE

El Dato: Daddy Yankee, celebró el lanzamiento de una serie en la que un joven le sigue la pista, la cual el promociona y no da referencias de su separación. «Como productor ejecutivo, me enorgullece anunciar que la nueva serie NEON ya está disponible en Netflix. Espero que la disfruten tanto como yo lo hice» compartió el cantante.

NEON SERIE PRODUCIDA POR DADDY YANKEE



