No se ha acabado la semana y ya van tres cuerpos hallados sin vida en el río Bogotá

in

Las autoridades tienen encendidas las alarmas, luego de encontrar tres cuerpos en lo que va de la semana en el río Bogotá.

El primer cuerpo se encontró el 13 de junio cerca del aeropuerto El Dorado. Mientras que los otros dos cuerpos fueron hallados el 14 de junio en Soacha.

Al parecer ninguno de los cuerpos encontrados no tiene signos violencia; sin embargo, las autoridades no quieren dar detalles para no dañar la investigación.

Los tres cadáveres fueron recogidos e inspeccionados por el CTI.

Las autoridades descartaron que fueron habitantes de calle por varios indicios y vestimentas que tenían los cuerpos.

Más noticias de Bogotá