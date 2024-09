En la mañana de este miércoles, 29 de noviembre, fue hallado un cuerpo baleado de un hombre en una quebrada, a la altura de la Vereda Buenos Aires.

El occiso quien presentó dos impactos de arma de fuego, fue encontrado en el cauce de una fuente hídrica (quebrada – cañada) en zona rural de la vereda Buenos Aires y fue visto por un ciudadano que se encarga de revisar los tanques de agua de la vereda.

La víctima aun no ha sido identificada, pero sería un hombre de 40 a 45 años aproximadamente, con las características de: tez trigueña, contextura delgada, cabello corto.

Vestía una color azul oscuro con el logo de la marca Nike, pantalón jean color azul, correa, tenis color negro, azul y rojo, gorra color negro.

Accesorios: Cadena doble cruz plateada, Tres llaves: una de moto sin marca y dos de residencia, estuche de celular en cuero color café.

Es de anotar que, el occiso no tenía tatuajes visibles.

Al lugar de los hechos no hizo presencia ninguna persona particular, tampoco familiares o amigos del occiso, y no se hallaron documentos con los cuales se pudiera inferir su identidad.

