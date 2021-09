Confirman que el cuerpo hallado en Wyoming es el de Gabby Petito

La joven Gabrielle ‘Gabby’ Petito, que compartió en redes sociales su travesía por el Oeste de Estados Unidos con su novio, cuya misteriosa desaparición conmocionó a Estados Unidos, fue víctima de un homicidio, dijo este martes el FBI.

El análisis inicial del médico forense encargado de examinar el cuerpo encontrado el pasado domingo en el estado de Wyoming es que el cadáver es el de Gabby Petito, y «la determinación inicial de la forma de muerte es homicidio», según un comunicado del FBI.

«El médico forense del condado de Teton, el Dr. Brent Blue, confirmó que los restos son los de Gabrielle Venora Petito, fecha de nacimiento el 19 de marzo de 1999. La determinación inicial del forense Blue sobre la forma de muerte es homicidio. La causa de la muerte permanece pendiente de los resultados finales de la autopsia», según publicó el FBI en Denver a través de su cuenta de Twitter.

La policía federal aclaró sin embargo que «la causa de la muerte sigue pendiente de los resultados finales de la autopsia».

#UPDATE: Investigators from #FBIDenver, National Park Service, U.S. Forest Service, Teton County Sheriff’s Ofc, Teton County Search & Rescue, and Jackson Police Dept searched for evidence in a remote area of Grand Teton National Park & Bridger-Teton National Forest. pic.twitter.com/l3PfIRBAtB

— FBI Denver (@FBIDenver) September 21, 2021