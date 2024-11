¡Pilas! Cuatro localidad de Bogotá tiene corte de luz programado

Resumen: Engativá: Barrio Bellavista Occidental (de 7:45 am a 5:00 pm). Suba: Barrio Tibabuyes II (de 8:00 am a 5:00 pm). San Cristóbal: Barrio Montebello (de 8:00 am a 2:00 pm) y Barrio Suramerica (de 2:00 pm a 5:30 pm). Tunjuelito: Barrio Nuevo Muzú (de 8:30 am a 5:30 pm). Racionamiento de agua en Bogotá: San Cristóbal: Barrio Montebello (de 2:00 pm a 5:30 pm). Tunjuelito: Barrio Nuevo Muzú (de 8:30 am a 5:30 pm).