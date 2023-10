Cruz Verde suspende entrega de algunos medicamentos no PBS a pacientes de EPS Sanitas

in

El lunes 30 de octubre, las farmacias Cruz Verde anunciaron que dejarán de suministrar los medicamentos no PBS (Plan Beneficios en Salud) a la EPS Sanitas.

De acuerdo con el comunicado, esta decisión se da por la deuda de más de 400 millones de pesos que tiene la EPS Sanitas con ellos.

“En este momento Cruz Verde no cuenta con abastecimiento de productos como pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles y otros insumos no PBS para los afiliados de EPS Sanitas”, explicó Claudia Sterling, vicepresidente legal y de asuntos corporativos de Cruz Verde.

Estos son algunos medicamentos no disponibles en Cruz Verde para usuarios de Sanitas:

Anankira: para la artritis reumatoidea

para la artritis reumatoidea Condroitina: (medicamento que supuestamente regenera el cartílago)

(medicamento que supuestamente regenera el cartílago) Condroitina sulfato: para manejo de osteoartritis primaria, generalizada y poliartrosis.

para manejo de osteoartritis primaria, generalizada y poliartrosis. Diacereína: para problemas articulares.

“Cruz Verde entiende el impacto social de esta difícil decisión, la cual ha sido tomada después de un riguroso y responsable análisis y por ello, tal como le ha comunicado a dicha entidad, a partir de hoy, pone a disposición de la EPS Sanitas su infraestructura de droguerías y centro de distribución para apoyar en la transición de los productos No PBS, respecto de los cuales los laboratorios actualmente no están realizando el abastecimiento”, dicta el comunicado oficial emitido este lunes.

Vea más noticias de Bogotá