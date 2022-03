[Video] ¡Mucha desgraciada! Abuela muele a golpes a su nieta, y la amenaza para que no denuncie en la Fiscalía

in

Circula un video en que se observa como una mujer golpea salvajemente a una niña en Envigado.

El cruel maltrato en contra de la niña fue grabado por la hermana mayor de la agredida; en la secuencia se ve que la mujer regaña a la niña, al parecer, porque la menor denunció a otro miembro de la familia por presunto maltrato y abuso sexual, «fue por allá el otro día a chismosear a la Fiscalía. Aquí no va a hacer lo mismo».

Instantes después, la toma por el brazo y le da seis fuertes golpes contra la pared mientras le repite «aquí no va a hacer lo mismo». Pero la agresión no termina allí, pues la toma del pelo, hasta que la tira al piso y sin dejar de regañarla. La niña no puede hacer otra cosa que llorar y gritar.

De acuerdo con información preliminar, serían tres los menores entre 12 y 15 años de edad los que estarían bajo la custodia de esta mujer.

La grabación fue compartida a una allegada de la familia, quien de inmediato dio aviso a las autoridades para que intervinieran, las niñas por temor a represalias huyeron en ese momento, «ellas se volaron por miedo que la abuela las maltratara, pero esas cosas no se pueden quedar calladas», dijo una ciudadana que conoció de primera mano el caso.

Autoridades le confirmaron a Minuto30 que los menores están bajo protección y que el caso ya es tramitado por la Comisaria de Familia de Envigado; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también tienen conocimiento del caso y según la información entregada, los menores no serán retornados a ese entorno familiar, dado que la mujer ya tendría denuncias por los mismos hechos.

