Critican a hombre que sale con mujer que parece niña y les da lección de empatía

Shauna Rae es una joven estadounidense de 23 años que parece estar atrapada en el cuerpo de un niña de unos ocho años, situación por la que ha sufrido Bullying al igual que algunos hombres que salen con ella.

Rae mide aproximadamente 1.20 metros de altura y su rostro e incluso voz son tan tiernos que pareciera para muchos ser una niña. Sin embargo, esto se debe a que cuando tenía apenas 6 meses de nacida fue diagnosticada con un cáncer agresivo, del cual sobrevivió, pero que terminó llevándola a tener tres años intensos de quimioterapia, que además intervinieron en su desarrollo normal.

Entonces aunque Rae se libró del cáncer, tuvo serias secuelas hormonales y además su glándula pituitaria estaba prácticamente inactiva debido a que sus hormonas del crecimiento trabajan a un ritmo demasiado lento.

A pesar de no poder desarrollarse como una persona normal, esta joven ha tratado de sacarle provecho a parecer una niña de 8 años, sin embargo, hay cosas de adulta que no puede hacer con facilidad como manejar autos, beber licor, e incluso tener una vida amorosa normal.

Esta última, no porque no tenga sentimientos, sino que porque por el contrario las personas la ven diferente y quienes no, son fuertemente criticados.

Como ejemplo de ello, Dan Swgat, es el hombre con el que esta jovencita ha estado saliendo y compartiendo y aunque no han oficializado una relación, este hombre ya ha sido señalado como un “enfermo” y hasta “depravado” por salir con una “niña”.

Pero ante miles de críticas este hombre decidió hablar y dar la cara a esas personas que simplemente juzgan y no entienden lo que esta joven ha pasado y que es una más entre los demás, alguien completamente normal, que ha llevado una vida difícil, pero que es, piensa y siente como todos.

“Yo no puedo creer que algunas personas le nieguen el derecho a tener una amistad o conexión con alguien más. Ella es un ser humano, es sobreviviente de cáncer, tiene una discapacidad, tenía enanismo. ¿Quién eres para quitarle el derecho a tener una amistad y conexión con alguien? ¿cómo te atreves?”… Expresa el joven al intentar defenderla

Además agregó que más allá de su estatura, lo que realmente importa es la “increíble” e “inspiradora” mujer que es:

“Rae es una mujer increíble de 23 años que tiene una discapacidad. A medida que construyo una conexión con ella, he aprendido a mirar más allá y conocer bien quién es ella como individuo”.

