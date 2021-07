Cristina Hurtado tuvo covid-19 en su cuarto mes de gestación

La presentadora Cristina Hurtado publicó un video en el cual confesó que tenía covid-19 en pleno cuarto mes de gestación. «Cuando vimos que el resultado mío era positivo, obviamente nos angustiamos demasiado», dijo la presentadora.

la presentadora afirmó sentirse asustada tras confirmar tener covid-19, «empecé a pensar en mi bebé, que no le fuera a pasar nada, en que yo no me complicara con todo el tema respiratorio y los pulmones, y todas esas cosas horribles que uno obviamente piensa, pero es por tantos casos tan duros que hemos visto y a veces presenciado», aseguró el video publicado en su cuenta de YouTube.

Cristina Hurtado está esperando a sus tercer hijo hombre, recordemos que la actriz ya tiene dos hijos, Daniel y Juan José.

