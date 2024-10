En redes sociales se hizo viral un video donde graban a una supuesta bruja montada encima de un alto puente.

Los hechos se dieron durante la madrugada en un puente que conecta los municipios de Fundación y Aracataca, al norte del departamento de Magdalena.

Según quién compartió el video dice que es “una bruja montada en el puente de buenos aires” repite estas palabras mientras la iluminan con una linterna.

La extraña aparición de una mujer en horas de la madrugada arriba de un puente de gran altura que separa a los municipios de Fundación y Aracataca, ha llamado la atención de los residentes de ambas poblaciones del norte de Magdalena. pic.twitter.com/amDGeQriPg — Roger Urieles (@Rogeruv) December 19, 2023

Este video ha causado mucha controversia en redes y las personas en su mayoría piensan que esto se trata de un mal montaje, mientras que creyentes insisten en su existencia y dicen que no debería dudarse.

«Dejen de creer en tanta bobada, por qué dicen que es una bruja»

«De que las hay, las hay, lo que no entiendo es por qué no hace nada si la están grabando»

«Que bobada, eso pudo haber sido planeado por los mismos que grabaron»

«Ahora hacen lo que sea por likes, no creo nichi»

«Que miedo, el puente es muy alto y claramente se ve una silueta de mujer, yo si creo que sea una bruja»

