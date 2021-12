¡Por Covid! Estos son los partidos suspendidos en la Premier League este fin de semana

Debido a la crisis sanitaria por el brote de Covid-19 que ha afectado a la Premier League, fueron suspendidos 5 partidos que estaban programados a disputarse este final de semana cuando rodara la pelota por la fecha 18 del fútbol íngles.

La situación ha estado tan grave para los clubes de Inglaterra, que incluso Antonio Conte, entrenador del Tottenham Hotspur, confesó que le tocó usar maniquíes para poder completar los entrenamientos a lo largo de la semana.

En total a lo largo de una sola semana ya son 9 los partidos aplazados en la primera división inglesa, donde el Brentford es uno de los más afectados, teniendose que ver incluso en la obligación de cerrar su campo de entrenamiento. Watford, Norwich y Leicester también han sufrido situaciones muy parecidas.

Partidos aplazados para este fin de semana en la Premier League:

→Southampton vs Brentford

→Watford vs Crystal Palace

→West Ham United vs Norwich City

→Everton vs Leicester City

→Manchester City vs Brighton

