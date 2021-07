¡En serio, vacúnese! Inmunización contra el covid-19 reduce hasta un 95% la mortalidad

Las vacunas contra la covid-19 que se han distribuido y, posteriormente, se han aplicado en Medellín han demostrado de manera ágil la alta efectividad para disminuir la mortalidad y la incidencia de casos graves por esta patología.

Sin embargo, es importante mencionar que aún con el esquema completo de vacunación se debe continuar con el autocuidado y las medidas de bioseguridad, ya que si bien las vacunas reducen una probabilidad de infección, esta no llega a 0 %, por lo que es posible que se presenten infecciones en personas ya vacunadas.

“Cuando yo me coloco una vacuna, en mi organismo se produce como un entrenamiento con algo que no me va a ocasionar daño. Cuando me enfrento al virus natural, mi organismo ya sabe cómo defenderse y por eso evita la forma grave de la enfermedad. En la ciudad, en los últimos 15 días, de las personas que estuvieron en cuidados intensivos el 99,97 % no tenían un esquema completo de vacunación. Esto es algo de evidencia para que sepamos que vamos por buen camino”, explicó Rita Almanza Payares, líder de la Unidad de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Todas las vacunas contra el covid-19 son seguras

Desde el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia no se recomienda una vacuna más que otra, sin embargo hay unas indicaciones especiales, sobre todo en las edades, puesto que en los menores de 18 años solo está aprobada la de la farmacéutica Pfizer.

Esta vacuna en mención puede aplicarse en mayores de 12 años y mujeres embarazadas y lactantes; requiere de dos dosis, las cuales deben inocularse entre 21 y 54 días, según sea el caso de la etapa a la que se pertenece; su inmunidad se hará efectiva luego de dos semanas de su segunda aplicación.

El biológico de la farmacéutica Johnson & Johnson solo requiere una dosis, contrario a las vacunas del laboratorio Sinovac y AstraZeneca que necesitan dos de ellas. Igualmente, estas tres vacunas se la pueden aplicar personas de 18 años en adelante y su inmunidad se dará luego de dos semanas de completar el esquema de vacunación.

Todas las vacunas contra la covid-19 disponibles en Medellín son efectivas para disminuir la enfermedad, tal como se observó en los ensayos clínicos antes de iniciar el proceso de inmunización a gran escala. Es por esto que desde la Secretaría de Salud, se hace un llamado a la ciudadanía para vacunarse con el biológico del que haya existencias en los puntos de vacunación y avanzar así en la inmunidad de rebaño, la cual requiere como mínimo del 70 % de la población que habita en la ciudad vacunada con esquemas completos.

Es importante que toda la población vacunada tenga presente que es posible contagiarse de COVID-19, justo antes o después de vacunarse, y que puede enfermarse porque la vacuna no tuvo suficiente tiempo para generar protección. #Vacunémonos y #SigamosCuidándonos pic.twitter.com/YJlLRxYx4T — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 16, 2021