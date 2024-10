Madrid, 19 dic (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid que el último agosto sufrió una grave lesión, una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, ha señalado que su recuperación va "muy bien", pero que no estará al 100 % para la Eurocopa, por lo que no estará en esta cita.

"(¿Recuperación?) Muy bien. Todo va según lo planeado, incluso un poco mejor de lo esperado en realidad. Por ejemplo, normalmente solo podría empezar a caminar a partir de los cuatro meses, pero he estado trabajando en ello durante una semana. Tampoco he tenido ningún contratiempo desde la cirugía. Ahora es cuestión de tener paciencia", confiesa Courtois, en una entrevista al medio belga 'Sporza'.

El meta madridista reconoce que durante su lesión recibió mensajes de otros jugadores que han sufrido una lesión similar, "como Asensio, Falcao y Oyarzabal, y todos dicen que se necesitan de 9 a 10 meses para volver a su mejor nivel".

"La rehabilitación también significa que estás en el club más tiempo que cuando solo juegas partidos. Es una buena hora de entrenamiento, algo de acondicionamiento físico y alrededor de la 13 p.m. estás de regreso. Luego, haces ejercicios adicionales. Te lleva un día entero", comenta.

Courtois, al igual que el Real Madrid, señala que no desea marcarse una fecha concreta para volver a jugar: "El club ha dejado muy claro que quiere que me recupere al 100% y que no vuelva demasiado pronto. No quiero traicionar esa confianza. Si no juego más partidos esta temporada, está bien".

Eso sí, debido a la lesión prácticamente está descartado que pueda estar con Bélgica en la Eurocopa de Alemania 2024 (14 de junio-14 julio).

"Debido a la lesión, no habrá una Eurocopa para mí. Primero tengo que recuperarme al cien por cien y, luego, es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar otro partido en mayo. Pero nunca puedes estar 100% listo para un gran torneo", afirma.

El periplo de Courtois en la selección de Bélgica también viene marcado por lo acontecido el 20 de junio, cuando abandonó la concentración en las eliminatorias por la Eurocopa debido a un problema con la capitanía.

"Primero, quiero disculparme por eso. Fue una decisión equivocada marcharse después del partido contra Austria. Me gustaría pedir disculpas al equipo y especialmente a los aficionados. Por eso pido disculpas al 100% y lo siento", reconoce.

"Quiero aclarar que no tenía nada que ver con el brazalete del capitán. Toda la historia tiene muchos más matices que eso. Muchos han hablado para tener su minuto de gloria, pero pocos se interesaron en mi versión de la historia. Ese partido contra Austria fue mi partido número 102 con los Diablos Rojos, con una celebración previa por mi centésima internacionalidad. Es un momento en el que tú, como federación y entrenador, puedes hacer un bonito gesto a un portero que ha hecho mucho por tu país", indica.

Courtois, asimismo, comenta que en Madrid siente que recibe "el respeto de todos en el club", lo que no experimenta "con los Devils".

"El entrenador no se molestó en encontrar una solución, sino que simplemente dijo que diría cualquier cosa a la prensa. Quería presionarme para que no me fuera y amenazarme. Eso simplemente no era posible, porque se trataba de una conversación privada. Entonces hay un abuso de confianza entre el jugador y el entrenador".

"Me gusta hacer la comparación con el Real Madrid. El año pasado fui el 12º en la línea de sucesión a la capitanía aquí. Pero el día antes de la final de la Liga de Campeones, me senté junto a Marcelo en la conferencia de prensa. Y, sin embargo, hay jugadores aquí con el Balón de Oro o la Liga de Campeones cinco veces en su palmarés", añade.

Así Courtois no duda en señalar que en su club, desde los que trabajan en la Ciudad deportiva al presidente,"sientes lo importante que eres": "Cuando hablas, la gente escucha. Puedes ser crítico con la prensa o en el vestuario sin ningún problema. Si lo comparas con la selección, es todo lo contrario".

Eso sí, no descarta su vuelta a la selección belga: "Para mí, la puerta no está cerrada en absoluto. Pero sí sé que tengo que mantener el foco en el Real Madrid esta temporada. Y la Eurocopa no está en los planes para un regreso perfecto".

"Ya veremos qué nos depara el futuro. Primero volver a ponerse en forma para los partidos, luego una preparación con el Real Madrid y volver a estar en lo más alto en la temporada 2024-2025. Veremos cómo están los Diablos Rojos el año que viene", añade.

Por: EFE