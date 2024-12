Cortes de luz programados en varios barrios de Bogotá este viernes 24 de mayo

Resumen: Enel Colombia realiza cortes de luz programados en varios barrios de Bogotá este viernes 24 de mayo de 2024. Afectados: Localidad Chapinero: Barrio Quinta Camacho (9:00 am a 4:00 pm y 7:00 pm a 6:00 am del 25/05/2024), Barrio Chico Norte II Sector (7:00 pm a 6:00 am del 25/05/2024). Localidad Fontibón: Barrio San Pablo Jericó (8:15 am a 5:00 pm). Localidad Teusaquillo: Barrio Chapinero Occidental (8:45 am a 5:00 pm). Localidad Usaquén: Barrio Rincón del Chico (7:00 am a 5:00 pm). Localidad Antonio Nariño: Barrio San Antonio (9:00 am a 10:30 pm). Localidad Ciudad Bolívar: Barrio Rincón de Galicia (8:00 am a 5:30 pm). Localidad Los Mártires: Barrio Santa Isabel (7:00 am a 8:30 pm). Localidad San Cristóbal: Barrio Granada Sur (8:15 am a 12:45 pm), Barrio San Blas (2:00 pm a 3:30 pm). Localidad Usme: Barrio La Regadera (10:00 am a 3:00 pm). Consulte la información detallada por barrio y hora en el aviso oficial de Enel Colombia. Recomendaciones: Tome previsiones con anticipación si se encuentra en alguno de los sectores afectados. Desconecte los electrodomésticos para evitar daños por posibles subidas de voltaje. Mantenga a la mano linternas y baterías en caso de cortes prolongados. Reporte cualquier emergencia a Enel Colombia a través de su línea de atención al cliente.