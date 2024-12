Cortes de luz en Bogotá: miércoles 22 de mayo

Resumen: Sectores afectados: Localidad Fontibón: Barrio La Giralda (de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.) Localidad Los Mártires: Barrio Paloquemao (de 9:00 a.m. a 10:30 a.m.) y Barrio San Victorino (de 11:00 a.m. a 12:30 p.m.) Localidad Puente Aranda: Barrio Comuneros (de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.) y Barrio Primavera Occidental (de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.) Localidad Santa Fe: Barrio San Martin (de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.) y Barrio San Bernardino (de 8:45 a.m. a 5:45 p.m.) Localidad Barrios Unidos: (de 12:00 a.m. a 6:00 a.m.) Localidad Chapinero: Barrio El Retiro (de 9:15 a.m. a 6:00 p.m.) Localidad Usaquén: Barrio San Patricio (de 7:45 a.m. a 4:30 p.m.) Localidad Antonio Nariño: Barrio Sevilla (de 2:00 p.m. a 3:30 p.m.) Localidad Ciudad Bolívar: Barrio Lucero Alto (de 9:15 a.m. a 5:15 p.m.) Localidad Usme: Barrio La Andrea (de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.)