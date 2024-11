¡Atención! Corte de luz en seis localidades de Bogotá

Resumen: Enel Colombia realiza cortes de luz en varios barrios de Bogotá este lunes 22 de abril por trabajos de mantenimiento. Afectados: Localidad de Barrios Unidos: Barrio Benjamín Herrera (11:00 a.m. a 5:00 p.m.), Barrio Quinta Mutis (7:00 a.m. a 5:30 p.m.). Localidad de Engativá: Barrio Bonanza (8:30 a.m. a 10:30 a.m.), Barrio Centro Engativá II (8:15 a.m. a 5:15 p.m.). Localidad de Teusaquillo: Barrio Ciudad Salitre Nor Oriental (8:30 a.m. a 5:00 p.m.). Localidad de Ciudad Bolívar: Barrio Lucero Alto (7:45 a.m. a 5:15 p.m.). Localidad de Puente Aranda: Barrio Montes (9:00 a.m. a 6:00 p.m.). Localidad de San Cristóbal: Barrio Bello Horizonte (1:00 p.m. a 5:00 p.m.), Barrio Montebello (8:15 a.m. a 12:00 p.m.).