Corte de luz en Bogotá para este 11 de junio de 2024

Resumen: Tenga en cuenta que estos trabajos pueden generar cortes de energía en los sectores mencionados. Localidad Engativá: Barrio Sabana del Dorado: De 9:30 a.m. a 5:00 p.m., entre calle 62 y calle 64, carrera 121 y carrera 123. Barrio Santa María: De 8:15 a.m. a 4:30 p.m., entre carrera 72 y carrera 74, calle 75 y calle 77. Localidad Puente Aranda: Barrio Los Ejidos: De 7:00 a.m. a 5:00 p.m., entre carrera 35 y carrera 37, calle 9 y calle 11. Barrio Remanso Sur: De 8:45 a.m. a 6:00 p.m., entre calle 18 sur y calle 27 sur, carrera 39 y carrera 42. Barrio Tejar: De 9:45 a.m. a 5:00 p.m., entre carrera 53 y carrera 55, calle 26 sur y calle 28 sur. Localidad Suba: Barrio Nueva Tibabuyes: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m., entre carrera 120 y carrera 122, calle 128 y calle 130. Barrio Pasadena: De 7:45 a.m. a 4:45 p.m., entre carrera 49 y carrera 51, calle 99 y calle 101. Localidad Bosa: Barrio Las Margaritas: De 7:30 a.m. a 5:30 p.m., entre calle 60 sur y calle 62 sur, carrera 97 y carrera 99. Localidad Ciudad Bolívar: Barrio La Estancia: De 9:00 a.m. a 5:00 p.m., entre calle 56 sur y calle 58 sur, carrera 72 y carrera 74. Localidad Kennedy: Barrio Provivienda Oriental: De 8:15 a.m. a 4:00 p.m., entre carrera 67 y carrera 70, calle 21 sur y calle 25 sur. Localidad San Cristóbal: Barrio Los Alpes: De 7:15 a.m. a 5:15 p.m., entre calle 31 sur y calle 33 sur, carrera 11 este y carrera 13 este. Localidad Tunjuelito: Barrio Nuevo Muzu: De 8:30 a.m. a 5:30 p.m., entre calle 48 sur y calle 50 sur, carrera 59 y carrera 61.