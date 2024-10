La Secretaría de Infraestructura Física de Antioquia informa que todos los principales corredores viales del departamento se encuentran habilitados para el tránsito de vehículos durante este fin de semana.

La Gobernación ha desplegado personal técnico y maquinaria amarilla en diversos puntos críticos de las vías del departamento, con el fin de atender cualquier eventualidad.

Asimismo, se recomienda a los conductores transitar con precaución y atender las señales de tránsito.

Sigue al canal de WhatsApp de Movilidad

Vías de Antioquia

Novedades en las vías doble calzada Las Palmas, variante Las Palmas, Santa Elena y en la Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente:

⦁ Vía doble calzada Sajonia – Aeropuerto: obras en el sector de la glorieta externa del aeropuerto José María Córdova (construcción del intercambio vial).

⦁ Vía Santa Elena: habilitada con control Pare y Siga en el km 6 + 070 vereda Media Luna parte baja (sector el Chirimoyo) y km 11 + 200, sector Mirador por trabajos en la vía. Restricción de vehículo de carga superior a cuatro toneladas.

⦁ Vía variante Las Palmas: habilitada. Restricción de vehículos de carga superiores a cuatro toneladas.

⦁ Vía Conexión Vial Aburrá Oriente – Túnel de Oriente: habilitada las 24 horas del día, con las restricciones de circulación a vehículos de carga, ciclistas, peatones, vehículos de enseñanza, motos, vehículos de tracción animal y chivas.

El domingo 7 de julio, el Túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m. en sentido Rionegro – Medellín.

⦁ Vía Doble Calzada Las Palmas: habilitada con restricción a vehículos de carga superior a cuatro toneladas entre el km 6 + 600 (arriba del restaurante ‘Chuscalito’) hasta el km 16 + 600 (glorieta Alto de Las Palmas).

El domingo 7 de julio habrá ciclovía, por lo cual la circulación será en un solo carril de 5:30 a.m. a 10:30 a.m., en el carril de izquierdo de la calzada de ascenso.

Novedades en la subregión ORIENTE:

El domingo 7 de julio se desarrollará la carrera nacional e internacional Triatlón El Peñol 2024 en su octava versión, por lo cual habrá cierre en los primeros 8 km de la vía San Vicente – El Peñol entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m. y en los primeros 11 km en el sentido El Peñol – Guatapé entre las 5:30 a.m. y las 11:30 a.m., según la Resolución 2024060018820 del 21 de marzo de 2024.

⦁ La Granja (Montebello) – El Retiro: paso a medio carril pérdidas de banca en el km2+400. Se restringe el paso de vehículos de más de 10 ton mediante Resolución 2023060082645 del 02/08/2023 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental.

⦁ Morelia (Ruta 56) – Abejorral: cierre total por construcción puente vehicular en el km9+200. Se restringe el paso de vehículos mediante Resolución 202306008264350416 del 17/11/2023 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental.

⦁ El Peñol – Guatapé – El Bizcocho – San Rafael: paso a medio carril construcción muro de contención en el km20+400. Se realiza remoción de deslizamientos personal y maquinaria en sitio, transitar en precaución.

⦁ San Rafael – La Palma – La Holanda – San Carlos: paso a medio carril pérdidas de banca en el km10+400 y km16+900. Se realiza remoción de deslizamientos personal y maquinaria en sitio, transitar en precaución.

⦁ Autopista – El Ramal – Granada: paso a medio carril pérdida de banca en el PR0+900 y construcción puente vehicular en el km11+700.

⦁ Barbosa Concepción: paso a medio carril pérdida de banca en el km10+900 y km11+400 y derrumbes en el corredor vial.

⦁ Abejorral- El Cairo: Cierre total de vía. Maquinaria y personal en sitio atendiendo la novedad.

⦁ Santuario – El Carmen: mejoramiento de 12 km de la vía que conecta estos dos municipios.

Novedades en la subregión OCCIDENTE:

⦁ La Usa – Caicedo: limpieza de vía, maquinaria y personal en el lugar. Transitar con precaución.

⦁ La Miserenga (Cruce Ruta 62) – Ebéjico – Sevilla – Heliconia – Alto del Chuscal: en el km 61+826 se presenta pérdida parcial de la banca y trabajos en la vía sobre el km 8+500 y km 61+926, zona geológicamente inestable en el km38+900. Adicionalmente, se autoriza la activación del Plan de Manejo de Tránsito – Cierre Parcial para la vía, en el sector entre La Miserenga (cruce de Ruta 62) km 0+000 y Ebéjico (quebrada La Sucia) km 3+127.

⦁ Alto del Chuscal – San Antonio de Prado: Se presenta caída de material en el km 00+800, zona inestable geológicamente en el km 5+000, inicio de pérdida parcial de la banca costado izquierdo en los km 05+200 y 05+900. Transitar con precaución.

⦁ Alto del Chuscal – Armenia – La Herradura – Titiribí: Se presentan trabajos en la vía en el km 07+000, transitar por precaución en las abscisas km 09+800 por hundimiento en la calzada en el costado izquierdo, y pérdida parcial de la vía en el km 38+900 y km 50+900. Paso restringido a un carril en el km 8+900, km 17+100, km 21+400 por asentamientos de banca. Paso restringido a un carril por derrumbes en el km 14+800, km 15+600, km 19+800, km 19+900, km 21+000.

⦁ Rubicón – Cestillal: el corredor vial presenta derrumbes a lo largo del recorrido y una pérdida parcial de la vía km 08+200 costado izquierdo, transitar con precaución.

⦁ Chorodó – Frontino: Pérdida parcial en el km 06+800 costado derecho transitar con precaución.

⦁ Frontino – La Herradura – La Balsa: Pérdida en el km 00+100 costado izquierdo, zona geológicamente inestable km 03+900, km 5+600, km 13+000, pérdida parcial de la banca en el km 4+600, reducción de calzada por deslizamiento km 12+700 y km14+600.

⦁ Buenos Aires (Cañasgordas) – Abriaquí: Presenta pérdida parcial de la banca en el km 02+900, y por material depositado por el creciente del cauce en el km 14+600.

⦁ El Botón – Paso Ancho – Frontino: presenta pérdida parcial de la banca en el km 01+000, km 03+600, km 10+600, km 15+800, km 16+600, km 17+400, km 18+000, km 20+900, km 21+800, km 22+200, km 23+000, km 24+200, km 24+400, km 25+400.

⦁ Uramita – Peque: la vía presenta trabajos de pavimentación del km 02+500 al km 06+800, presencia derrumbes desde el km 20+000 (juntas de Uramita hasta el km 44+300).

⦁ Dabeiba – Camparrusia: por material depositado por las crecientes de las quebradas que posee el corredor vial se debe transitar con precaución en los km 11+000, km19+400, km 19+700, km 40+400, km 40+800, km 42+800, km 43+700, km 44+600 zona geológicamente inestable en el km 38+800.

⦁ San Jerónimo – Poleal – San Pedro de Los Milagros: Corredor vial con cierre por construcción de puente vehicular y pavimentación de vía.

⦁ Frontino- Abriaquí: limpieza de vía, maquinaria y personal en el lugar. Transitar con precaución.

Lea también: ¡Qué triste!: Adolescente de 17 años fue asesinado a tiros en el municipio de Andes, Antioquia

Novedades en la subregión SUROESTE:

● Albania – Titiribí: se presenta asentamiento de banca en el carril derecho km 7+500. Transitar con precaución, paso restringido a un carril.

● El Cinco – Venecia: se presenta cierre total de vía en el km 3+800 por derrumbes y en el km 4+600 por pérdida total de banca.

● Camilocé – El Cinco – Fredonia: Km 5+500 asentamiento de la banca, Km 7+400 pérdida parcial de la banca, km 14+000 pérdida parcial de banca. Transitar con precaución, paso restringido a un carril en los tres tramos.

● El Barroso – El Chaquiro – Salgar: se presenta pérdida parcial de banca en el km 1+000. Precaución al transitar.

● Valparaíso – Támesis: se presenta pérdida parcial de banca en el km 15+900 y en el km 17+200. Transitar con precaución.

● La Tolva – Piedra Verde – Ye a Fredonia: se evidencia pérdida parcial de banca en el km 13+200. Transitar con precaución, paso restringido a un carril.

● Puente Iglesias (Ruta 25B) – La Ye – Jericó: pérdida de banca total en el sector La Viña (km 4+900 desde Jericó). Si se dirige al sector, tomar rutas alternas.

● Betulia – San José – Urrao: Se presenta paso a un carril en el km2+800 y pérdida parcial de la banca en el km10+000, paso restringido a un carril. Se realiza remoción de deslizamientos personal y maquinaria en sitio, transitar en precaución.

● Concordia – La Quiebra – Betulia: Se presenta paso restringido a un carril en el

km8+600, Se realiza remoción de deslizamientos personal y maquinaria en sitio, transitar en precaución.

● Puente Iglesias – Marsella – Fredonia: km10+000, caída de rocas. Entre Puente Iglesias y Marsella km 11+000, caída frecuente de árboles. Transitar con precaución.

● Remolino – Hispania – Andes – Jardín: Derrumbes en el km10+100 paso restringido en carril. Caída frecuente de rocas entre el Km0+000 (Remolino) y el km5+000, al igual que en el km18+000, transitar con precaución. Se realiza remoción de deslizamientos personal y maquinaria en sitio, transitar en precaución.

km19+000 sector Tataloco, tramo sin carpeta asfáltica, transitar con precaución.

● La Metida – Concordia: km14+000, asentamiento en la vía, transitar con precaución.

● Jamaica – Canaán – Tarso: caída frecuente de árboles en todo el corredor, transitar con precaución.

● Caldas – Angelópolis: pérdida parcial de la banca en los km 6+700 y km7+200, transitar con precaución.

Montenegro – La Fabiana – Valparaíso: Asentamiento de vía, maquinaria y personal en sitio, transitar con precaución.

Novedades en las vías de influencia del PEAJE PAJARITO y la subregión del NORTE:

⦁ Variante Don Matías (Ruta 25) – Entrerríos: se restringe de manera permanente el tránsito de vehículos con cargas superiores a 32 toneladas sobre el corredor vial. Según Resolución No. 2023060086989 de la Agencia de Seguridad Vial Departamental del 28 de agosto de 2023.

⦁ Puente Gavino – Gómez Plata – El Guayabo – Carolina Del Príncipe – La Herradura – Partidas a Guadalupe – Guadalupe: paso a un carril por construcción muro de contención en el (km8+800)

⦁ San Fermín (Ruta 25) – Briceño: las precipitaciones de los últimos días afectaron en varios puntos el corredor vial San Fermín – Briceño: presentando perdidas de banca parcial en los km 9+700; km 10+000, km 13+300, km; 19+200 km; 21+000. Se recomienda transitar con precaución.

⦁ La Apartada (San José de La Montaña) – Partidas (San José de la Montaña) – Toledo – Matanzas: Se presenta pérdida de banca en el PR 11 + 200 se desarrollaron trabajos de mitigación, transitar con precaución, paso restringido a un carril.

⦁ Partidas a San José de la Montaña – San Andrés de Cuerquia – Matanzas -Pescadero – Ituango: Se presenta caída constante de material rocoso sobre la vía, Transitar con precaución y evitar pasar si se presentan precipitaciones.

Novedades en la subregión de URABÁ:

⦁ Carepa – Saiza: se presenta caída de puente en el km 16+500. Cierre de vía total.

Novedades en las subregiones de NORDESTE:

⦁ Porcesito – Puente Gavino – La Cortada – Yolombó – Yalí – Vegachí: paso a medio carril por construcción muro de contención en el (km 67+000).

Se realiza limpieza de derrumbes ocasionados por las lluvias en los km 8+000, km 12+000, km 17+000, y km 29+000, se recomienda transitar con precaución. Maquinaria en la vía.

⦁ San Jorge – San Roque: paso a medio carril por construcción muro de contención en el (km 3+700).

Más noticias de Antioquia